Nicolò Cambiaghi non fa voli pindarici rispetto alla possibilità che il Bologna, dopo un grande avvio di stagione, possa lottare fino alla fine con le big della Serie A per vincere lo scudetto: "No, dai, è troppo. Oh, poi se arriva lo prendo: il calcio è strano...", le parole dell'esterno rossoblu alla Gazzetta dello Sport.

Uno obiettivo più alla portata per la squadra di Vincenzo Italiano è la Supercoppa italiana di dicembre che passa dalla vittoria di due partite: l'Inter in semifinale Napoli o Milan nell'eventuale ultimo atto. "Non dico nulla... Ricordo solo che la vittoria della Coppa Italia è stata un'emozione unica. Un flash? Quando siamo usciti per testare il campo: la curva aveva già 30.000 bolognesi li, pronti già un'ora e mezza prima della gara. Noi ci siamo guardati e detti: dai, facciamolo anche per loro", le parole di Cambiaghi.