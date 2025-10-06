Matteo Politano e Stanislav Lobotka, entrambi sostituiti durante la sfida del Napoli col Genoa per problemi muscolari, si sono sottoposti quest'oggi agli esami strumentali che hanno dato il seguente esito: lesioni muscolari di basso grado nelle zone interessate, rispettivamente bicipite femorale e adduttore, con prognosi quantificabile sui 20 giorni per ciascuno di loro.

L''obiettivo più verosimile per il tecnico partenopeo Antonio Conte sarà averli a disposizione per la gara con l'Inter del prossimo 25 ottobre, o al massimo per l'impegno infrasettimanale con il Lecce del 28.