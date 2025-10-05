La Roma espugna Firenze e vola momentaneamente al primo posto in classifica, in attesa delle sfide di Napoli e Milan. Al termine della gara, il tecnico Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dei giallorossi.

Sulle occasioni della Fiorentina e sulla gestione della gara: "Gli spazi erano invitanti, ma non siamo riusciti a sfruttarli bene. Nel secondo tempo c’era un po’ di fatica e abbiamo pensato di gestirla. Abbiamo corso un rischio grosso sull’occasione di Gosens, ma per il resto abbiamo controllato gli episodi. Con Dybala e Pellegrini abbiamo trovato qualità per smorzare il ritmo e togliere continuità all’attacco della Fiorentina".

Sull’impiego di Dybala da prima punta: "Non è il piano, ma un’emergenza. Ferguson aveva un problema alla caviglia e Paulo è rientrato solo venerdì. Anche se non è al 100%, la sua tecnica non la perde mai: oggi ci è stato utile, ma non è un giocatore che deve avere un attaccante davanti".

Infine, un pensiero sulla vetta della classifica: "Sono molto contento per la gente, per la squadra e per i giocatori. È un premio al loro lavoro. Ci godiamo questo momento, sappiamo che possiamo migliorare, ma arrivare alla sosta da primi ci dà fiducia ed entusiasmo".