Come da programma, tutti i giocatori convocati da Ronald Koeman, ct dei Paesi Bassi, hanno raggiunto entro le 14 il ritiro di Zeist, dove cominceranno a preparare le gare con Malta e Finlandia, valide per il gruppo G di qualificazione al Mondiale 2026 (giovedì 9 e domenica 12 ottobre). Ecco il video degli arrivi pubblicato dal profilo X 'OnsOranje' nel quale si possono apprezzare gli arrivi dei due interisti, Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.