Inter sempre vigile sul mercato europeo, cercando nomi di potenziale interesse per il futuro. L'ultimo nome arriva dalla Germania e riguarda il ruolo di portiere, lì dove Yann Sommer molto probabilmente sta vivendo l'anno della sua last dance nerazzurra: secondo Sky Sports Deutschland, gli uomini radar di Viale della Liberazione hanno messo nel mirino Noah Atubolu, estremo difensore del Friburgo e fresco di prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Julian Nagelsmann per le prossime partite contro Lussemburgo e Irlanda del Nord complice anche il forfait del portiere dell'Hoffenheim Oliver Baumann.

Atubolu, ritenuto uno dei migliori prospetti del suo ruolo in patria, è nel mirino anche dei principali club teutonici, su tutti dell''Eintracht Francoforte. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Atubolu avrebbe una clausola di rescissione nel suo contratto, valida fino al 2027. Alto 1,90 metri, ha collezionato 84 presenze ufficiali con il club del Breisgau, mantenendo la porta inviolata in 29 occasioni. Notevole anche la sua abilità nel parare i rigori. Atubolu ha parato tutti gli ultimi cinque tentativi dal dischetto degli avversari.