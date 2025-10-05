"Mi siete mancati. Felice per la vittoria e il ritorno dal primo minuto. Prossima volta tiro promesso". Così Davide Frattesi ha festeggiato sui social il ritorno in campo a San Siro e la vittoria contro la Cremonese.

E non manca la solita ironia. Frattesi è stato più altruista delle altre volte negli ultimi metri, un dettaglio che non è passato inosservato a San Siro. E lo ha sottolineato con una promessa al tifo nerazzurro.