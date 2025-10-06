Intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo, l'agente Patrick Bastianelli ha scommesso sul futuro di Matteo Spinaccè, protagonista in Serie C con la maglia dell'Inter Under 23: "Lui il nuovo Pio Esposito? Ha caratteristiche diverse. Spinaccè è Spinaccè, può fare una carriera importante. Deve fare un percorso di crescita graduale, quest'anno fargli fare la Serie C con l'Under 23 è stata la giusta scelta. Il prossimo anno potrà fare anche una Serie B da protagonista, ha tutto per arrivare in A ad alti livelli".