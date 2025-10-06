Un nuovo Federico Dimarco. L'ultimo mese ha restituito all'Inter un Dimash brillante, con assist, gol e tanta corsa. Un periodo utile - secondo il Corriere dello Sport - per scacciare via difficoltà e cattivi pensieri. Alla base della "rinascita" c'è sicuramente un duro lavoro, soprattutto fisico. "Dimarco in estate ha resettato partendo dai carichi di lavoro, anche per voltare pagina e ritrovare nuovi stimoli rispetto a quella che era stata l’esperienza con Simone Inzaghi. A raccontarlo è il campo, dove è tornato a crossare con costanza e ad andare pericolosamente al tiro, mettendo in mostra un’ottima intesa anche con i nuovi come successo sabato a San Siro sull’asse con Bonny", si legge.

Dimarco era stato una delle chiavi del successo dell'Inter di Inzaghi, ma nella passata stagione spesso la luce non brillava più come al solito. Ora tutto sembra essere tornato al suo posto e quei brutti momenti appaiono solo ricordi sbiaditi. La conferma di aver trovato lo spirito giusto arriva anche dall'apporto che ha avuto da subentrato: "Il minutaggio è stato uno degli argomenti dell’ultima settimana e le reiterate sostituzioni all’ora di gioco nella gestione Inzaghi avevano finito per condizionarlo. Lo stesso Dimarco non si è nascosto, ammettendo di preferire le partite giocate per intero anche a costo di rimanere qualche volta in panchina anziché essere richiamato dopo un’ora. Adesso lo aspetta la Nazionale, con il vantaggio per il ct Gattuso di poter avere a disposizione uno dei giocatori più in forma dell’intero campionato", speiga il CdS.