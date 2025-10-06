Torna la lega benefica di Rise Together Foundation, la fondazione di GR Sports, e Fantacalcio, che nella sua terza edizione sosterrà un nuovo progetto. Quest’anno i fantallenatori, insieme ai giocatori della scuderia di Giuseppe Riso, scendono in campo al fianco della Casa Pediatrica Fatebenefratelli.
Diventata ormai una tradizione del mese di ottobre, torna la FantaCharity, la lega fantacalcistica benefica creata nel 2023 da Rise Together Foundation in partnership con Fantacalcio®. "La creazione di una stanza multisensoriale per la Casa Pediatrica Fatebenefratelli è forse il progetto più ambizioso che la nostra Fondazione abbia intrapreso fino a oggi. Ne siamo molto orgogliosi e siamo felici di intraprendere questo percorso insieme a Fantacalcio e a tutti i partner che vorranno essere al nostro fianco, ciascuno con le proprie capacità e risorse. Insieme, daremo vita a un progetto che potrà migliorare la quotidianità e il futuro di tanti bambini" ha detto Giuseppe Riso.
Verranno messe in palio per i partecipanti alla lega, per la quale le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 18 ottobre previa donazione di 20 euro, le magliette donate ed autografate dai giocatori della GR Sports Beppe Riso, tra cui gli interisti Davide Frattesi e Carlos Augusto. Ma non solo: presenti anche i cimeli donati da Alessandro Buongiorno, Gianluca Mancini, Sandro Tonali e altri giocatori. I fondi raccolti attraverso l'iniziativa verranno destinati al nuovo progetto che prenderà il via con la "Casa Pediatrica Fatebenefratelli di Milano diretta dal Professor Luca Bernardo, membro del Comitato Scientifico di Rise Together", progetto volto alla creazione di una "stanza multisensoriale per percorsi terapeutico-riabilitativi rivolti ai bambini di fascia 0-10 anni con diagnosi di disturbi dello spettro autistico e per bambini che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, in particolare l’ARFID (disturbo evitante-restrittivo dell'assunzione di cibo)".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
