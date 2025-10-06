Martin Odegaard, nella peggiore delle ipotesi, rischia di mancare per la seconda volta consecutiva l'appuntamento di Champions League al Meazza contro l'Inter. Il capitano dell'Arsenal infatti è uscito nel corso della partita vinta 2-0 contro il West Ham per un infortunio al ginocchio e nelle scorse ore il club londinese ha reso nota l'entità del problema, confermando che il norvegese non avrebbe raggiunto la propria Nazionale per le partite di qualificazione al prossimo Mondiale:

"Martin Odegaard è stato ritirato dalla nazionale norvegese per le loro prossime partite contro Israele e Nuova Zelanda dopo aver subito un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante il primo tempo della vittoria di sabato contro il West Ham United. Martin continuerà ad essere valutato e trattato dal nostro team medico presso il Sobha Realty Training Centre durante la pausa internazionale, con l'obiettivo di tornare in campo il prima possibile".

Le tempistiche di recupero ad oggi non sono ancora note, di certo c'è che l'Arsenal affronterà i nerazzurri il 20 gennaio 2026. Se la diagnosi definitiva non fosse molto seria, e l'augurio ovviamente è questo, il norvegese avrebbe tutto il tempo per riprendersi e presentarsi a San Siro per una partita che potrebbe essere decisiva nel percorso in Champions League delle due squadre.