Impossibile fare pronostici dopo appena neanche due mesi di campionato, a maggior ragione se le big sono raccolte in pochi punti al termine della sesta giornata. "Il pareggio tra Milan e Juve il pareggio ha avvantaggiato Napoli, Roma e Inte. Ci sono tutte le squadre nel giro di uno-due punti. È un campionato affascinante. Con tante squadre che potenzialmente possono vincere lo scudetto", il pensiero espresso dall'operatore di mercato, Giocondo Martorelli, a Tuttomercatoweb.com.