La delusione della Primavera, ma anche la vittoria esterna dell'Under 18 a Verona: sono due dei risultati che spiccano nel week-end del Settore giovanile dell'Inter appena trascorso. Ecco il quadro completo con tutti i marcatori: 

 UNDER 20 Campionato Primavera 1, 7ª giornata: Lazio-Inter 1-0

UNDER 19 FEMMINILE Campionato, 3ª giornata: Inter-Brescia 6-1 Reti: 6’ Ciurleo, 18’ Crippa, 28’ e 44’ Romanelli, 36’ Palmeri, 59’ Bersani.

UNDER 18 Campionato, 5ª giornata: Hellas Verona-Inter 2-3 Reti: 64’ Carrara, 87’ La Torre, 90’ La Torre.

UNDER 17 Amichevole: Inter-Alcione 1-0 Reti: 87’ Piva.

UNDER 17 FEMMINILE Campionato maschile U15: Inter-Forza e Coraggio 1-2 Reti: 81’ autogol

UNDER 16 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 1-1 Reti: 55’ Castellarin.

UNDER 15 Campionato, 4ª giornata: Inter-Padova 0-1

UNDER 15 FEMMINILE Campionato maschile U14: Inter-Futura Peschiera 8-2 Reti: 9’, 24’, 29’ Vetro, 13’, 35’, 43’ Franceschi, 21’ Della Morte, 53’ Giovannini.

Sezione: Giovanili / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 13:24
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
