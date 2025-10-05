Numeri importanti per l'Inter dopo queste prime sei giornate di campionato, dove la squadra di Cristian Chivu ha collezionato performance statistiche di un certo rilievo. Evidenziate anche da Beppe Bergomi su 'Sky Calcio Club': “Per questo dico che l’aspetto fisico è importante. Ricordiamoci cosa dicevamo un mese fa dopo le sconfitte con Udinese e Juve; la squadra sta bene e quando sta bene fisicamente gioca molto bene a calcio. Il centrocampo è forte, fatto da numeri dieci che sanno palleggiare molto bene, anche se ieri con Davide Frattesi era un centrocampo diverso. Il dato è ottimo, ma per vederla giocare devi partire dalla linea difensiva più alta di cinque metri, che nel calcio moderno sono tantissimi. Le punte le fai andare avanti e ciò permette alla squadra di avere certi numeri”.

Test importanti sono quelli che ora attendono i nerazzurri dopo la sosta: "Roma, Napoli e Champions League in trasferta, con due scontri diretti. Lì avremo delle risposte".