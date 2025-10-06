La prima convocazione di Aleksandar Stankovic nella nazionale maggiore serba è un premio a quanto sta facendo in questi primi mesi al Bruges, club nel quale è approdato la scorsa estate, a titolo definitivo per 10 milioni di euro (l'Inter ha mantenuto una clausola di riacquisto da esercitare nei prossimi due anni a 23 milioni di euro nel 2026, a 25 nel 2027). A dirlo è il ct Dragan Stojković, che nella conferenza stampa odierna ha spiegato ai media le sue scelte per le gare con Albania e Andorra: "Stankovic si è guadagnato un posto nella prima squadra del Bruges, gioca in Champions League: ha meritato di essere inserito nella lista della selezione maggiore. In Belgio gioca un calcio serio".