Riccardo Trevisani giudica dagli studi di Pressing i primi mesi del lavoro svolto da Cristian Chivu. "Mi piace molto per come sta comunicando, anche per aver detto che vuole tenere le cose buone dal passato", dice il giornalista di Mediaset.

"L'Inter è da quattro anni che gioca il miglior calcio d'Italia - prosegue - . Poi non ha vinto sempre, ma non ci si annoia mai, anche quando perde con la Juventus. A chi darei l'Inter oggi tra Inzaghi e Chivu? Scelgo Inzaghi perché ha dimostrato anche con una situazione finanziaria non eccellente di saper fare benissimo l'allenatore".