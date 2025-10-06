Saranno gli Stati Uniti gli avversari della Nazionale italiana Under 20 del tecnico Carmine Nunziata agli ottavi di finale del Mondiale di categoria. Gli Azzurrini hanno chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti, alle spalle dell’Argentina, prima a punteggio pieno, mentre gli statunitensi si sono classificati primi con 6 punti nel Gruppo E, a pari punti con il Sudafrica e la Francia ma con una migliore differenza reti nella classifica avulsa (+2).

La sfida andrà in scena allo stadio ‘El Teniente’ di Rancagua giovedì 9 ottobre (ore 16.30 locali/21.30 italiane, diretta su Rai Sport).

La Nazionale Under 20 conta un unico precedente contro gli USA, sempre agli ottavi di finale del Mondiale. Era il 21 giugno 2005, quando all’Arké Stadion di Enschede – dal 2008 rinominato De Grolsch Veste –, davanti a 7.000 spettatori, gli Azzurrini del tecnico Paolo Berrettini si imposero per 3-1 in rimonta.