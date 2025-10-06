Mentre l'Italia si gode un exploit di qualche giovane promettente che finalmente sembra far capolino alle porte del grande calcio, Transfermarkt, con la complicità dell'intelligenza artificiale, si è dilettato a ipotizzare i giocatori più preziosi fra 7 anni in Serie A: i valori saranno esplosi, soprattutto per gli over 30 secondo la fotografia del sito specializzato che tra 7 anni vedrebbe militare nel campionato italiano il figlio di Cristiano Ronaldo.

Con un valore di 55 milioni, in porta troviamo Elia Caprile, che passerebbe al Bologna. L’attuale portiere del Cagliari sarebbe difeso da Cristiano Jr, terzino destro della Fiorentina con un valore di 90 mln, Scalvini, difensore centrale di proprietà dell’Inter dal valore di 130 milioni, Odogu, centrale del Milan dal valore di 125 mln, e Ahanor, esterno di difesa sinistro del Napoli dal valore di 110 milioni di euro.

Centrocampo a tre composto dal milanista Ricci (valore 120 mln), Luca Kakà Jr, figlio d’arte che approderebbe al Como con un valore di 180 mln, Casadei, che secondo le previsioni passerebbe dal Toro ai rivalissimi della Juve e vedrebbe incrementato il suo valore fino a 140 mln, alle spalle dell’attacco composto da Soulé, Pio Esposito e Yildiz.

Ancora alla Roma, l’argentino avrebbe un valore di 110 milioni, il ventenne italiano oggi all’Inter sarebbe a quel punto una bandiera nerazzurra e pregiata: ancora all’Inter e con un valore di 150 milioni. Mentre il turco Yildiz sarebbe ancora in forza alla Juve e avrebbe il vdm più alto della top 11 con 200 milioni di valutazione.