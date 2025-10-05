L'Inter non ha dubbi. Manuel Akanji sarà riscattato a fine stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Youtube, la dirigenza nerazzurra è certa al 101% di esercitare il diritto a fine stagione a meno che non ci siano eventi esterni che possano condizionare questa decisione.

Confermata la volontà e l'intenzione di esercitare i 15 milioni di euro al Manchester City, decisione già comunicata al difensore svizzero e ai suoi agenti. Ma non finisce qui perché l'Inter sta lavorando almeno per un altro centrale nell'estate 2026, per l'Inter sarà un'altra priorità. Akanji non sarà l'unico colpo, l'Inter studia il restyling della difesa.