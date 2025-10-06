Bobo Vieri, ospite negli studi di DAZN, dà i voti all’Inter dopo questa prima parte di stagione. Partendo dal nove per i nuovi arrivi: “Ha comprato Manuel Akanji, il difensore più forte sul mercato. Poi Petar Sucic, Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, due attaccanti molto forti. L’Inter ha fatto un grande mercato”. Nove anche alla qualità del gioco, perché “non c’è nessuno che gioca come l’Inter in Italia. Crea tantissimo, segnano tutti. Federico Dimarco mette dei cross che mi mandano fuori di testa, nessuno in Europa lo fa come lui. Gliel'ho anche detto, mi manda fuori di testa. Per questo gli lascio la maglia numero 32".

Voto otto a Cristian Chivu: “All’Inter mancava quella cattiveria e aggressività che sta dando il nuovo allenatore. Non ho dato nove perché poi dicono che sono dell’Inter… Bravi i dirigenti a rischiare su un allenatore giovane, con pochissima esperienza”. Focus su Lautaro Martinez: "Nove, è fortissimo. Loro devono avere la voglia di vincere, essere cattivi ed aggressivi. Quando dicevo che l'Inter ha la rosa più forte, mi tacciavano di interismo. Ma anche se perde non cambio idea: nessuno gioca come l'Inter, una squadra che attacca e dove segnano difensori, centrocampisti e attaccanti. Anche se non vince lo Scudetto o perde altre partite, il potenziale è devastante. Non cambio certo idea per una partita persa".