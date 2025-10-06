In tutto sono tredici gli interisti convocati dalle rispettive nazionali e già partiti per raggiungere i vari ritiri. L'elenco completo: Lautaro (Argentina), Carlos Augusto (Brasile), Sucic (Croazia), Bastoni, Barella, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Dumfries e De Vrij (Paesi Bassi), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera) e Calhanoglu (Turchia).

Coloro i quali sono rimasti a Milano, invece, torneranno ad allenarsi nella giornata di domani: seduta prevista per il pomeriggio dopo i due giorni di stacco concessi da Chivu. Successivamente, due sedute mattutine e giovedì, nel primo pomeriggio, partenza alla volta di Bengasi, in Libia, per preparare l'amichevole di venerdì contro l'Atletico Madrid. Libero il weekend: da lunedì poi si penserà alla Roma.