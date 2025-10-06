Conclusa la quinta giornata di Serie A, le capoliste del momento sono il Napoli di Conte e la Roma di Gasperini. Un'avanzata, quella della squadra capitolina, che non ha ancora convinto del tutto i boomakers che la vittoria giallorossa dello scudetto la danno ancora parecchio alta: secondo Agipronews la vittoria del tricolore da parte della Lupa è quotata a 10 su Snai e 888sport, al pari della Juventus, che una settimana era data 12 volte la posta puntata.

Dopo la sosta, la Roma ospiterà l'Inter, seconda in lavagna, a 3,55. In vetta alle quote scudetto resiste proprio la squadra di Conte, reduce dalla vittoria in rimonta sul Genoa, è sempre in pole a 2,50. Il pareggio di Torino, con rammarico, conferma le ambizioni del Milan di Allegri, proposta sempre a 4 nella corsa tricolore.