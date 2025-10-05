Anche Paolo Di Canio, dagli studi di 'Sky Calcio Club', elogia il cambio di passo mostrato dall'Inter di Cristian Chivu: “Con questa Inter cade la preoccupazione di una linea alta con giocatori macchinosi e leziosi. Chivu chiedeva meno leziosità e più aggressione in campo, e la cosa riesce molto bene adesso. Poi non puoi essere sempre perfetto, però questa sfrontatezza, per il livello che ha l’Inter, vale la candela di riaccendere motivazioni per un’Inter che ha fatto un percorso ottimo ma non eccezionale. Io difficilmente celebro i percorsi, ma le vittorie. In Champions League ha fatto cose bellissime ma campionati doveva vincerne di più. Chivu chiedeva queste cose, solo velocizzare. Poi i cambi agiscono molto bene al posto dei titolari, hanno le stesse funzioni con caratteristiche diverse”.

Di Canio torna poi sullo slancio dato dalla delusione della scorsa stagione: "L'Inter ha motivazioni in più. Ha dei professionisti seri: quando a Como 2-3 piangono perché sentono il risultato del Napoli, si sono detti: "Siamo stati co...ni" perché sono professionisti seri. La Champions è una bella opportunità, ma il campionato sarà equilibrato".