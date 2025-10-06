Lega Serie A ha comunicato nella giornata di oggi anche date e orari degli ottavi di finale di Coppa Italia, turno nel quale entra in scena anche l'Inter di Cristian Chivu che ospiterà a San Siro il Venezia di Giovanni Stroppa, unico club rappresentante della Serie B ancora in gioco essendo uscito vittorioso dalla sfida dei sedicesimi contro l'Hellas Verona dopo i calci di rigore.

La gara tra Inter e Venezia, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia, si giocherà in gara unica il 3 dicembre alle ore 21.