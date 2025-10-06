Fabio Capello conferma la sua stima per Cristian Chivu, con cui ha avuto modo di lavorare (il rumeno è stato un suo giocatore) e che oggi sta ritrovando risultati alla guida dell'Inter.

"Tutti parlano di Chivu che adesso ha preso in mano l'Inter - dice Capello a Radio Anch'io Lo Sport -. Io ho sempre detto dall'inizio che è un ragazzo intelligente, un uomo vero, capace di capire i problemi. Li ha capiti, non è entrato come un bulldozer. Quando entri in una squadra che ha dato molto, ha raggiunto risultati importanti, non puoi cambiare tutto, devi farlo lentamente. Devi entrare nella testa dei giocatori, lui ci è riuscito. Porterà l'Inter ad alti livelli ancora".