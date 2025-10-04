Martina Tomaselli si mostra soddisfatta dopo la vittoria in goleada ottenuta da Inter Women contro la Ternana, un 5-0 netto propiziato proprio da una sua rete dopo appena dieci minuti di gioco: "Siamo partite con il piede giusto - ha detto a Inter TV -. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere, mettendo in campo tanta grinta e tanto cuore. Siamo contente della prestazione e della vittoria. Dobbiamo avere la pazienza di muovere la palla, di aprire la squadra avversaria. Queste sono le nostre giocate: uno o due tocchi e poi gli spazi si trovano. Sicuramente questo risultato fa molto bene, anche a livello morale. Stiamo facendo un grande percorso anche in Europa: dobbiamo continuare così e toglierci tante soddisfazioni come squadra".