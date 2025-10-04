Martina Tomaselli si mostra soddisfatta dopo la vittoria in goleada ottenuta da Inter Women contro la Ternana, un 5-0 netto propiziato proprio da una sua rete dopo appena dieci minuti di gioco: "Siamo partite con il piede giusto - ha detto a Inter TV -. Abbiamo fatto vedere il nostro carattere, mettendo in campo tanta grinta e tanto cuore. Siamo contente della prestazione e della vittoria. Dobbiamo avere la pazienza di muovere la palla, di aprire la squadra avversaria. Queste sono le nostre giocate: uno o due tocchi e poi gli spazi si trovano. Sicuramente questo risultato fa molto bene, anche a livello morale. Stiamo facendo un grande percorso anche in Europa: dobbiamo continuare così e toglierci tante soddisfazioni come squadra".
Sezione: Inter Femminile / Data: Sab 04 ottobre 2025 alle 23:18 / Fonte: inter.it
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Inter Femminile
Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
Csiszár: "Fin qui fatte ottime partite, ma possiamo ancora crescere. Finalmente torniamo in Serie A"
Inter Women-Ternana, sfida speciale per Alice Regazzoli: "Emozioni forti, in nerazzurro sono cresciuta"
Altre notizie
Domenica 05 ott
Sabato 04 ott
- 23:47 DS Como sul futuro di Nico Paz: "Ha una comunità che lo ama, vedremo se basterà"
- 23:32 Atalanta, Juric: "Lookman è uno spettacolo, sicuramente ci darà tanto"
- 23:18 Inter Women, Tomaselli: "Grande percorso in Europa, siamo partite col piede giusto anche in campionato"
- 23:04 Hernanes ribadisce: "La prova odierna conferma la mia opinione, l'Inter gioca il miglior calcio d'Italia"
- 22:49 Tra Atalanta e Como vince l'intensità: succede tutto nel primo tempo, in gol Samardzic e Perrone
- 22:34 Lazio, Lotito: "Indice di liquidità? Norma interpretata in maniera anomala, mai avuto contestazioni dalla UEFA"
- 22:20 Liverpool, momento 'no': perde anche allo Stamford Bridge contro il Chelsea, terza sconfitta in sette giorni
- 22:05 Oliveira: "Il Cagliari se l'è giocata con l'Inter. Senza l'infortunio di Belotti le cose potevano cambiare"
- 21:50 Wullaert eletta MVP di Inter-Ternana: "Felice per i tre punti. Andremo avanti così"
- 21:36 Il sorriso di un brillante Bonny per il premio di MPV: "Ciao interisti, sono felice"
- 21:21 Inter-Cremonese, la moviola - Gara tranquilla per Feliciani: solo due gialli nel finale. Dubbi sul contatto Sucic-Bonazzoli
- 21:13 videoInter-Cremonese 4-1, Tramontana: "Uno spettacolo! Ci siamo divertiti tutti. Grande Bonny, bene Barella play"
- 21:06 Cremonese, Grassi in conferenza: "Dell'Inter mi piace come fanno girare la palla. Anche se..."
- 21:01 Chivu in conferenza: "La sosta? Me la godo. Mi piace vedere la squadra che sta facendo bene la riaggressione"
- 20:52 Chivu a ITV : "Felice per Barella, cercava il gol da tempo. Inter seria e divertente, orgoglioso dei ragazzi"
- 20:46 Chivu a DAZN: "85' di qualità, pazienza per il gol subito. Dumfries fa bene a essere incazzato. Juve-Milan? Guardo la NFL"
- 20:39 Cremonese, Nicola in conferenza: "Perdere 4-1 con l'Inter ci sta. Da questa partita impariamo una cosa"
- 20:31 Barella a DAZN: "Contento per il gol, ci siamo divertiti. Bonny dà il massimo, avevamo bisogno di gente così"
- 20:27 L'MVP Bonny a DAZN: "Ringrazio Chivu, per me conta averlo come allenatore. Barella regista? Sempre da 10"
- 20:25 Cremonese, Nicola a DAZN: "L'Inter è molto forte, contro avversari così diventa tutto più difficile"
- 20:21 Dimarco a ITV: "Abbiamo soffocato la Cremonese, non riusciva ad uscire. Grandissima prova"
- 20:18 Dimarco in conferenza: "Ho sofferto un po' ma ora ne sto uscendo. Fare prestazioni di alto livello aiuta"
- 20:11 Dimarco a DAZN: "Oggi gara impressionante. Io in campo ancora 90'? Di Inzaghi ho sempre parlato benissimo"
- 20:03 Inter-Cremonese, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 20:00 Inter-Cremonese, le pagelle - Bonny a grande richiesta, Barella come Calha. Bastoni guadagna centimetri
- 19:58 Poker servito per l'Inter di Chivu: Cremonese travolta con un secco 4-1, i nerazzurri alla sosta col sorriso
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-CREMONESE: ANALISI e PAGELLE. Collegamento in DIRETTA dallo stadio
- 19:53 Inter-Cremonese, Fischio Finale - In vetta per una notte: poker e dominio, Bonny e soci applicano il 'Chivu-pensiero'
- 19:02 De Vrij prima del secondo tempo: "Siamo a metà dell'opera, non dobbiamo abbassare i ritmi"
- 17:47 Lautaro a DAZN: "Esposito e Bonny importanti. La mia forma? Quando uno non segna, si dicono certe cose..."
- 17:40 Marotta a DAZN: "Scetticismo su Chivu? Siamo abituati, abbiamo avuto coraggio. San Siro, ora inizia un percorso difficile"
- 17:28 Cremonese, Giacchetta a DAZN: "Contenti di giocare contro i campioni dell'Inter, ci fanno alzare il livello"
- 17:24 Cremonese, Johnsen a DAZN: "Oggi abbiamo grandi motivazioni, ma sarà difficile. Ruolo? Nicola mi lascia libero"
- 17:05 Serie A, colpo del Lecce a Parma. La Lazio riprende il Torino al 103' con un rigore di Cataldi: 3-3 pazzo all'Olimpico
- 16:53 Lautaro a ITV: "Serviranno voglia e determinazione. Importante avere tante alternative in attacco"
- 16:48 Perinetti: "Napoli favorito, ma l'Inter ha la rosa più forte. Negli ultimi anni è stata l'unica a fare strada in Champions"
- 16:34 videoMondiale 2026, svelato il pallone ufficiale TRIONDA. Infantino: "Iconico, è una meraviglia"
- 16:20 Ass. Opere Pubbliche San Donato: "Preso atto della sentenza del Tar. Valutiamo le strade senza preoccupazione"
- 16:05 Inter Women a valanga contro la Ternana, Piovani: "Brave a tutte le ragazze, ma guai a mollare"
- 15:50 Lombardo ricorda: "Fu un giovanissimo Piero Ausilio a scoprirmi. Mancini mi fece esordire come altri giovani"
- 15:36 Xavi: "Prima dell'arrivo di Guardiola, ebbi la chance di andare all'Inter. Ma il mio cuore ha sempre voluto il Barcellona"
- 15:22 Nazionale, forfait di Mattia Zaccagni: Gattuso chiama Roberto Piccoli
- 15:08 Sky - Calhanoglu verso la panchina: al suo posto Barella. Si scalda Frattesi, Bonny avanti rispetto a Pio
- 14:54 Juventus, Tudor: "Preoccupato per i gol presi? Mi preoccupa tutto e niente. Spero che domani Modric faccia cag***e"
- 14:40 L'Inter Women sventola una manita alla Ternana e si prende i primi tre punti in Serie A
- 14:12 Il commovente saluto di Zanetti a papà Rodolfo: "È la legge della vita, ma ci sarai sempre. Sei il mio idolo"
- 13:57 Niente Nazionale per Pavard, 'colpa' anche di De Zerbi? Alonzo: "Come lo considera? Gli cambia sempre ruolo"
- 13:43 Silooy: "Chivu è sulla strada per essere un grande allenatore". Poi su Dumfries: "È diventato come Superman"
- 13:28 Primavera - Lazio-Inter, Up&Down - Marello il migliore, Ballo appannato, Putsen impalpabile
- 13:14 Denzel Dumfries nel Team of the Week di Champions: "Segna e dà una mano in difesa"
- 13:01 L'Inter Primavera non riesce a rialzarsi: a Formello la Lazio vince 1-0, decide Gelli
- 13:00 Allegri tiene i piedi a terra: "Come sta il Milan dopo il Napoli? Non abbiamo vinto il campionato..."
- 12:45 Colonnese: "A Chivu hanno fatto il funerale troppo presto. Akanji meglio di Pavard, di Esposito mi impressiona..."
- 12:31 TS - La Super League ora tratta con la UEFA. L'obiettivo è una Champions ancora più grande
- 12:17 CdS - Chivu vuole la quinta vittoria di fila per chiudere il mini-ciclo: al rientro dalla sosta tre trasferta di fila
- 12:02 Via alla Serie A Women, l'Inter di Piovani ospita la Ternana all'Arena: le ufficiali. Viljhalmsdottir out
- 11:48 Corsera - Chivu e l'arte della manutenzione dell'Inter. Questa stagione non sarà noiosa
- 11:33 Repubblica - Con Chivu è addio comfort zone: che differenza rispetto agli anni di Inzaghi
- 11:19 Detruyer: "Inter grande salto della mia carriera. Per me è famiglia, qualità e divertimento"
- 11:04 Scaroni: "Nuovo stadio operativo nel 2030? L'idea è quella. Ci aspettiamo un aumento dei ricavi"
- 10:50 Sala: "Se Milano vuole dirsi moderna, deve ammettere che il Meazza ha i suoi anni". Poi replica a La Russa
- 10:37 TS - Chivu venerdì a Bengasi con un blocco dell'Inter U23. Sarà rinviata la gara col Renate
- 10:23 Spinaccè: "All'Inter ho imparato una cosa. La sfida più importante? Contro il Trabzonspor, contesto pazzesco"
- 10:09 Carlos Augusto: "L'Inter per me è tutto. Chivu grande allenatore, fa star bene il gruppo. A Barella ruberei..."
- 09:55 TS - Riecco Lautaro: il Toro si è sbloccato e adesso punta l'Olimpo dei goleador nerazzurri
- 09:40 Zerbin: "All'Inter ho tanti ricordi belli, da raccattapalle ho seguito l'anno del Triplete. San Siro è speciale"
- 09:26 GdS - Chivu 'vede' la vetta: un successo per volare primo per una notte. Al romeno non piace azzannare il futuro
- 09:12 Qui Cremonese - Anche Terracciano e Audero ai box: tra i pali ci sarà Silvestri. Recuperati Sarmiento e Vardy
- 08:58 GdS - Lautaro infinito, quanti partner d'attacco: da Icardi e Lukaku a Dzeko e Thuram. Ora dovrà trascinare Bonny e Esposito