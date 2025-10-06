Mai nella propria storia l'Inter aveva segnato così tante reti nelle prime sei giornate di campionato più due di Champions League. Il dato viene evidenziato oggi da Tuttosport: I 22 gol, 17 in A e 5 in Coppa, superano anche i 20 dell'Inzaghi versione '21-22.

Il calendario ha probabilmente offerto ai nerazzurri avversari non insuperabili, l'unico scontro diretto è stato quello contro la Juventus, in cui comunque la squadra di Chivu ha segnato tre reti (pur perdendo). Ma la crescita si nota e soprattutto si vede il lavoro in verticale sviluppato dal tecnico rispetto al passato. Inoltre le seconde linee in attacco, Pio Esposito e Bonny, sembrano poter dare un contributo superiore rispetto ai predecessori, mentre la "ThuLa" continua a fare bene il suo. Thuram è a 5 gol, così come Lautaro. A questi ritmi non è assurdo pensare a un quartetto di attaccanti tutti in doppia cifra.