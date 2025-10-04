Nel prepartita della sfida contro l'Atalanta, il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato così del futuro di Nico Paz, giocatore seguito a lungo dall'Inter:"Come dite voi il mercato non finisce mai - ha detto a Sky Sport -. Noi stiamo lavorando e pensando. Il Real Madrid ha un sacco di giocatori talentuosi nel ruolo, ma Nico Paz ha una comunità e una società che lo ama. Vedremo se basterà".

Avete preso il nuovo Sergio Ramos con Ramon, poi ci sono Perrone e Nico Paz...

“Noi abbiamo preso Nico Paz, Perrone e Ramon e non la controfigura di nessuno. Vogliamo costruire i prossimi campioni, li definiamo così senza problemi. Alcuni di questi giocatori fuori da questo contesto potrebbero rendere meno o più lentamente. Fare gol al Como viene facile, spesso troviamo difese chiuse ma troviamo spazi per segnare”.