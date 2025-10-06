Con Pio Esposito e Yoan Bonny, l'Inter pare aver trovato due elementi che possono garantire un ricambio efficace al tandem titolare Marcus Thuram-Lautaro Martinez, cosa che latitava terribilmente negli anni scorsi. Dagli studi della 'Domenica Sportiva', però, Lele Adani invita a ricordare le credenziali dei precedenti attaccanti: "All’inizio sulla carta Mehdi Taremi, Marko Arnautovic e Joaquin Correa avevano credenziali superiori. Taremi ha fallito, ma quando lo presenti ti dà credenziali superiori ad un Bonny che è arrivato prima di Cristian Chivu e ad un Pio Esposito che pensavano magari di dare in prestito dopo il Mondiale per Club. Il progetto Chivu sta decollando, la differenza non è nel sistema ma nell’aver attecchito sulle motivazioni della squadra. Che ha ritrovato le sue sicurezze, il suo gioco, il palleggio, l’attenzione e la concentrazione. Nelle ultime tre partite è stato così, però calma; passo a passo, con una squadra allenata bene da un ragazzo che acquista consensi giorno dopo giorno. Questo è un bel segnale”.