Il romanista Wesley non prenderà parte alle due amichevoli del Brasile in terra asiatica contro Corea del Sud e Giappone, a causa di un infortunio accusato nel match di ieri contro la Fiorentina. L'ex Flamengo, dunque, resterà nella Capitale durante la sosta, con l'obiettivo di recuperare in tempo per Roma-Inter del prossimo 18 ottobre. Al suo posto, Carlo Ancelotti ha convocato Paulo Henrique, terzino destro del Vasco da Gama. 

Sezione: News / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 15:50
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
