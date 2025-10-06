Col campionato arrivato alla seconda pausa stagionale, ecco che il supercomputer di Opta aggiorna le proprie previsioni per la classifica finale della Serie A 2025-2026. Poche le novità rilevanti rispetto a inizio anno perché l’Inter resta la grande favorita per conquistare lo Scudetto anche se perde qualche punto percentuale rispetto a inizio stagione, con il Napoli principale antagonista, ma si incendia la lotta Champions visto che il Milan ha scavalcato la Juventus per il quarto e ultimo posto valido per la qualificazione.

Queste le variazioni delle quotazioni per l'Inter:



A inizio campionato: 35,9% di possibilità di vincere lo scudetto

A oggi: 28,46% di possibilità di vincere lo scudetto



A inizio campionato: 78,5% di possibilità di qualificarsi in Champions

A oggi: 77,03% di possibilità di qualificarsi in Champions