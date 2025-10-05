Il pareggio 2-2 contro l'Ospitaletto vale all'Inter U23 il quinto risultato utile consecutivo. Dopo averla sbloccata con La Gumina, i nerazzurri si son fatti rimontare nel finale di primo tempo, nel giro di due minuti. Poi nella ripresa l'assalto nerazzurro ha dato i suoi frutti al 97', con la girata vincente di Zuberek, decisivo di testa. Ecco le pagelle della sfida.

CALLIGARIS 6 - Incolpevole sul rigore di Panatti, forse avrebbe potuto fare meglio sul tiro di Pavanello, sicuramente ben indirizzato ma debole. La sensazione è che si sia fatto distrarre dalla gran confusione in area e dal possibile tocco di mano di Alexiou. Risponde presente invece nel primo tempo, chiamato in causa da Panatti con una bella punizione.

STANTE 6 - Non ha grandi colpe sui gol e la sua partita dura soltanto 45 minuti. Sacrificato per far spazio a Topalovic, una prova senza acuti e senza particolari apprensioni. Dal 46' TOPALOVIC 6.5 - Lo sloveno ha un'altra marcia. Il suo ingresso sicuramente sposta l'inerzia della partita, a riprova del fatto, qualora ce ne fosse ulteriormente bisogno, che è lui il vero top player dell'Inter U23.

PRESTIA 6 - Meno preciso di altre volte ma comunque affidabile. Non ha colpe sui gol, nel secondo tempo si limita ad impedire agli attaccanti ospiti di ripartire in contropiede.

ALEXIOU 5 - Perde il duello che porta al secondo gol, quello di Pavanello. Commette tanti falli, non riuscendo mai ad anticipare chi ha davanti. Serata complicata per il greco. Dall'88' LAVELLI S.V. - Pochi palloni in pochi minuti.

CINQUEGRANO 5 - I due gol arrivano dalla sua parte. Prima stende Messaggi e causa il rigore per l'Ospitaletto, poi si perde ancora Messaggi sul cross che porta al secondo gol. Meglio nella ripresa, anche perchè ha pochi compiti difensivi.

COCCHI 6.5 - Buona prestazione a tutto tondo, in attacco e in difesa. Riesce spesso a sfondare sulla sinistra, non facendo mancare però la sua puntualità in fase difensiva. Sicuramente una delle migliori partite di questo avvio di stagione non sempre facilissimo per lui, condita dall'assist per Zuberek.

KACZMARSKI 5.5 - Non è la sua serata. Qualche tiro da fuori e poco più non sono sufficienti. Passo indietro rispetto alle ottime uscite precedenti. Dal 70' BOVO 6 - Partita in cui deve sostanzialmente fermare possibili ripartenze e poco altro. Non risalta.

FIORDILINO 5.5 - Poco incisivo, si sente poco la sua regia. Come per Topalovic, la sensazione è che questa squadra senza di lui vada in difficoltà. Dal 79' AGBONIFO S.V.

KAMATE 7 - Semplicemente travolgente quando si sposta a destra. Tutte le speranze di rimonta passano dai suoi dribbling, dalla sua velocità, dalla sua grinta. Il migliore in campo quindi per la squadra di Vecchi.

SPINACCE' 5.5 - Spento, fatica a trovare spazi e a dare brio all'attacco nerazzurro. Decisamente in difficoltà contro la difesa ospite. Dal 70' ZUBEREK 6.5 - Impalpabile fino alla palla di Cocchi che è bravo a girare in rete. Il suo colpo di testa però è decisivo.

LA GUMINA 6 - Il rigore segnato gli consente di arrivare alla sufficienza. C'è poco altro di suo nella serata dell'Inter U23.

Mister Stefano VECCHI 6 - La prestazione non è esaltante, ma ha il merito di azzeccare i cambi. Comunque l'Inter non meritava di chiudere in svantaggio il primo tempo, con due gol frutto di due disattenzioni. D'altro canto, la squadra ha davvero faticato a creare occasioni per impensierire Sonzogni.