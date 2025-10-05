Nel corso della conferenza post-partita, il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha evidenziato la prova dei suoi, soffermandosi anche sulla prestazione del Cagliari contro l'Inter: "Ho guardato bene il Cagliari contro l'Inter, ha tenuto la gara aperta, è squadra difficile da affrontare, l'Inter ha raddoppiato ma il Cagliari continuava ad attaccare. Sono soddisfatto della reazione".