Stefano Sorrentino, ospite negli studi della 'Domenica Sportiva', non ha dubbi nel dire che l'Inter gioca ancora il miglior calcio d'Italia: “Sicuramente sì, visto quanto hanno fatto con la Cremonese. Non c’era partita sulla carta, ma il fatto di far giocare Nicolò Barella al posto di Hakan Calhanoglu e Petar Sucic, del quale sentiremo parlare tantissimo, ha dato una ventata di freschezza. Il fatto che Marco Silvestri, portiere della Cremonese, sia stato il loro migliore in campo fa capire quanto l’Inter abbia costruito e quanto per la Cremonese non sia stata serata”.
Sezione: News / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 10:34
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie
