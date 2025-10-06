Alessio Tacchinardi rende merito al lavoro svolto finora da Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter. "Dopo Juve-Inter, Chivu ha preso in mano la squadra. Penso gli abbia fatto capire che serve più fame e cattiveria. L'Inter oggi gioca un calcio spettacolare ed è più affamata, Chivu è andato a pungolare nell'orgoglio alcuni giocatori che l'anno scorso avevano rallentato un po'. Tra Inzaghi e Chivu? Prendo Inzaghi, magari non quello degli ultimi tre mesi della passata stagione".