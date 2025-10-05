Intervistato da Tutto Mercato Web, l'agente Dario Canovi si esprime sul futuro di Ademola Lookman dopo il suo ritorno a pieno regime nello scacchiere dell'Atalanta: "Credo che l'Atalanta se lo terrà stretto. Almeno fino all'estate. È un calciatore importante, è rimasto. Penso che la Dea non ne farà a meno a gennaio".