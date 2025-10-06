Arrivato quest'estate dal West Ham all'Olympique Marsiglia per una cifra pari a 23 milioni di euro, il nazionale marocchino Nayef Aguerd è senza dubbio uno dei migliori acquisti dell'ultimo mercato del Marsiglia. Parlando alla stampa in zona mista dopo la vittoria contro il Metz, Aguerd ha voluto rivolgere un pensiero alla sua nuova squadra. "Vorrei anche ringraziare il club, perché mi ha aiutato molto ad adattarmi. I giocatori, l'allenatore, Medhi Benatia che conosco da molto tempo, hanno tutti facilitato il mio inserimento".

Ma come ha fatto ad ambientarsi così bene e così velocemente nel nuovo gruppo? "Francamente, è legato allo stile di gioco di Roberto De Zerbi, tutto il merito va a lui. La sua filosofia mi si addice: mi piace giocare alto, pressare, dominare la partita. È anche per questo che sono venuto. Intorno a me ci sono giocatori esperti, come Leonardo Balerdi o Benjamin Pavard. È più facile integrarsi quando si gioca con così tanta qualità".