Nel prepartita di Napoli-Genoa, il coordinatore dello staff tecnico azzurro Gabriele Oriali ha parlato ai microfoni di DAZN, toccando diversi temi legati al momento della squadra e ai singoli.

Sull’approccio alla gara: "Dalla scorsa stagione non conserviamo un bel ricordo del Genoa, quindi dovremo affrontare questa partita con la mentalità giusta e con un atteggiamento deciso".

Capitolo De Bruyne, che oggi cominci dalla panchina: "Per inserirlo completamente ci vuole tempo, ma i risultati ci stanno dando ragione. Oggi resta fuori per una scelta tecnica, così come in passato erano stati esclusi Lobotka e Anguissa. Le partite sono tante e tutti devono sentirsi coinvolti".

Su Neres, titolare dal primo minuto: "Oggi tocca a lui, ma abbiamo in panchina altri giocatori pronti a dare una mano. L’importante è capire le decisioni del mister ed essere sempre disponibili".

Infine, un commento su Hojlund: "Sta facendo molto bene, si è inserito nel gruppo e i risultati si vedono. Mi auguro che continui su questa strada".