Presente alla celebrazione del 165esimo anniversario della polizia locale, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è stato chiamato a rispondere ancora una volta sul capitolo stadio, questa volta per parlare del nome che verrà dato al nuovo impianto: "Una scelta delle squadre. È evidente che non è escluso un naming, una sponsorizzazione, come in tutti gli stadi europei e mondiali. Esprimo solo un mio pensiero non da sindaco, ma da tifoso. Io non sono mai riuscito a chiamarlo Meazza, nel rispetto della figura di Meazza, a me piace molto San Siro, però questo è proprio il mio vissuto" ha detto il numero uno della città meneghina. "Detto ciò è qualcosa su cui io non devo aggiungere, da sindaco, una singola parola. Abbiamo ancora da lavorare, non dimentichiamoci che per arrivare a un atto notarile bisogna lavorare" ha continuato.

Sui contatti con Inter e Milan dopo l’approvazione della delibera:

"Gli uffici, non io. Io ho sentito il notaio per essere rassicurato sul fatto che si possa arrivare al rogito entro il 10 novembre, mi ha detto che ci si può arrivare, ovviamente bisogna lavorarci".