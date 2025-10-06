Le emozioni hanno avuto il sopravvento su Alexis Sanchez, che non ha saputo contenere la gioia dopo aver segnato al Barcellona, sua ex squadra, il gol del momentaneo 1-0 nel match poi vinto sorprendente dal Siviglia 4-1 ieri pomeriggio. "Avevo detto che non avrei esultato, ma a volte l'ansia mi blocca. La situazione mi è sfuggita di mano, ma la verità è che nutro un affetto immenso per il Barcellona", le parole dell'ex attaccante dell'Inter rilasciate in zona mista dello stadio 'Ramón Sánchez Pizjuán', secondo quanto riportato da Marca.com.