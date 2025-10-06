La nazionale di calcio della Croazia giocherà una partita chiave di questa fase delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 contro la Repubblica Ceca a Praga il 9 ottobre, per poi ospitare Gibilterra a Varadzin tre giorni dopo. Un doppio impegno chiave per garantirsi la presenza alla kermesse nordamericana, per il quale il CT Zlatko Dalic ha deciso di allargare la lista dei convocati inserendo altri due elementi: Ivan Smolcic, difensore del Como, e Luka Sucic, centrocampista della Real Sociedad e cugino dell'interista Petar, anche lui in elenco.

Per l'altro Sucic non è una chiamata banale, visto che lo scorso giugno era stato escluso dal gruppo di settembre per aver preso parte alle nozze della sorella lo scorso giugno saltando due impegni dei Vatreni. "Non ho escluso nessuno né punito nessuno, ma ho deciso di convocare i giocatori che si sono comportati bene durante la stagione di giugno", ha spiegato Dalic in quella circostanza.