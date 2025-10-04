Dopo l’1-1 casalingo contro il Como, valido per la 6ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN, esprimendo soddisfazione ma anche qualche rimpianto.

Sull’attacco senza un vero centravanti: "Hanno fatto benissimo e creato tanto, ma potevano fare più gol. Come condizione e qualità, specialmente Ademola, può crescere tanto e allora diventa molto interessante".

Il rammarico principale riguarda la poca concretezza negli ultimi metri: "Tanto rammarico, raramente il Como ha sofferto come oggi nel gioco e nella pressione. Abbiamo attaccato in modo giusto, ma sbagliando certe cose che normalmente Ademola e altri fanno meglio. Recuperando la condizione, faremo meglio".

Sul percorso dei nerazzurri in campionato: "Siamo ancora imbattuti, ma mi sembra che ci manchino punti. Siamo in debito con la fortuna e spero che in futuro ci vada meglio. Sono molto soddisfatto della squadra, del lavoro e dei giovani che crescono. Speriamo che i nazionali non si facciano male e vediamo di alzare la condizione".

Infine, un elogio a Lookman: "Ha fatto benissimo da prima punta nel farci giocare, gli è mancato solo il gol. Da quando è con noi è uno spettacolo, per come si allena e nel rapporto con i compagni. Sicuramente ci darà tanto".