Non sono passate inosservate in Portogallo e non solo, le dichiarazioni di José Mourinho, tecnico del Benfica, alla vigilia della sfida contro il Porto. Un consueto duello con i giornalisti in conferenza stampa: "Penso che tu e alcuni dei tuoi colleghi giornalisti stiate morendo dalla voglia di sapere quanto guadagno. Tu quanto guadagni? Vuoi dirmelo o no? Non parlare del mio stipendio. Stai dicendo che sono troppo caro, che sono troppo avaro? Credo siate un po' ossessionati dai numeri".