Il Milan ha buttato la partita con la Juve, che aveva assenze importanti, la Roma gioca in una maniera tale da far fruttare gli applausi a Gasperini ma alla lunga non è da scudetto, e l'Inter insieme al Napoli ha qualcosa in più delle altre. Questo il pensiero, fortemente stringato, di Massimo Orlando che intervistato da Tuttomercatoweb.com ha parlato sulle prime cinque squadre della classifica italiana, rispondendo anche sulla squadra di Cristian Chivu. Una squadra che l'ex calciatore vede giocare "con allegria e spensieratezza".

"Ha fatto un lavoro profondo Chivu - ha continuato -, li vedo fare gruppo, sorridere, e giocare con un'intensità che vedevamo con Inzaghi quando era al top. Ha fatto un gruppo, sorridere, e giocare con un'intensità che vedevamo con Inzaghi quando era al top. Ha fatto un grande lavoro. Insieme al Napoli ha qualcosa in più delle altre".