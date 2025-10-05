A causa dell'indisponibilità per infortunio di Matteo Politano, uscito nel corso della partita di campionato di oggi pomeriggio tra Napoli e Genoa, il CT della Nazionale Gennaro Gattuso ha convocato il calciatore del Napoli Leonardo Spinazzola per le partite contro Estonia e Israele. Lo comunica la FIGC.

Sezione: News / Data: Dom 05 ottobre 2025 alle 23:43
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Print