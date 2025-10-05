Questo il pensiero di Luca Marchegiani a proposito della produzione dell'Inter di Cristian Chivu negli studi di 'Sky Calcio Club': “Il primo ad avere dubbi su questa Inter ero io. Pensavo che solo cambiando allenatore e prendendo certi giocatori fosse difficile dare lo sprint che ha fatto vedere l’Inter. Chivu ha belle risposte dai giocatori, si vede nel modo in cui comunica quando abbraccia i giocatori nel momento in cui devono entrare in campo; c’è una bella empatia. Per me è presto fare paragoni con l’anno scorso. Vediamo come sono state le partite: con Cagliari e Cremonese sono state prettamente offensive".