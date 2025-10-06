Vinicius Júnior ha guidato il gruppo di giocatori che si è presentato nel ritiro della nazionale brasiliana di Seoul, nella giornata di oggi: l'attaccante del Real Madrid, si legge su GloboEsporte, è arrivato nella capitale coreana, in mattinata, assieme ai compagni di squadra nel club Rodrygo ed Éder Militão. Oltre al trio dei blancos, anche il difensore del Curzeiro Fabrício Bruno e l'interista Carlo Augusto sono arrivati in queste ore nell'hotel dove la delegazione verdeoro alloggia in vista della sfida amichevole di venerdì, la prima delle due in terra asiatica per i pentacampeao (l'altra sarà martedì 14 contro il Giappone).

A causa delle difficoltà logistiche, il primo giorno di lavoro prevede un'attività nella palestra dell'albergo per ridurre la stanchezza del viaggio e l'impatto del fuso orario. Il ct Carlo Ancelotti avrà il gruppo completo solo per l'allenamento di mercoledì, al Gyoang Stadium.