Aqila Al-Abbar, Direttore del Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Fondo libico per lo sviluppo e la ricostruzione, si è espresso sull'importante amichevole che Inter e Atletico Madrid disputeranno venerdì a Bengasi: "Questa partita è un messaggio di fiducia che mandiamo al mondo: la Libia, grazie agli sforzi del suo popolo, è sulla strada della ripresa e della stabilità. La scelta di Bengasi come sede di questo evento è un riconoscimento internazionale degli sforzi significativi compiuti per riabilitare le infrastrutture".