Paolo Condò dedica come ogni lunedì il suo editoriale sul Corriere della Sera alla giornata di campionato. Ma guarda già oltre la sosta per le nazionali. "Dopo la pausa si riparte con Roma-Inter, che un po’ a sorpresa sarà il match tra miglior difesa e miglior attacco. Chivu ha finito di ricomporre il puzzle saltato in aria a Monaco, e ci ha aggiunto quella verticalità che è fra i moderni sinonimi di spettacolo. Sarà una bella partita".