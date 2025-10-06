Lega Serie A ha comunicato gli orari di anticipi e posticipi dalla tredicesima alla ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco il dettaglio relativo alle partite dell'Inter con la relativa programmazione televisiva:

13ª giornata | Domenica 30 novembre 2025, ore 15.00 | Pisa-INTER (DAZN)

14ª giornata | Sabato 06 dicembre 2025, ore 18.00 | INTER-Como (DAZN)

15ª giornata | Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00 | Genoa-INTER (DAZN/SKY)

16ª giornata | Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20.45 | INTER-Lecce (DAZN)**

17ª giornata | Domenica 28 dicembre 2025, ore 20.45 | Atalanta-INTER (DAZN) 

18ª giornata | Domenica 4 gennaio 2026, ore 20.45 | INTER-Bologna (DAZN) 

19ª giornata | Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20.45 | Parma-INTER (DAZN/SKY)

20ª giornata | Domenica 11 gennaio 2026, ore 20.45 | INTER-Napoli (DAZN)*

21ª giornata | Sabato 17 gennaio 2026, ore 15.00 | Udinese-INTER (DAZN)

22ª giornata | Venerdì 23 gennaio 2026, ore 20.45 | INTER-Pisa (DAZN)***

(*) Scelta (“pick”) effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025.

(**) Recuperi delle gare delle Società partecipanti alla EA SPORTS FC Supercup 25/26.

(***) Anticipo disposto al venerdì per la modifica da parte del CIO delle date di richiesta di

messa a disposizione dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano in vista della Cerimonia di

Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 06 ottobre 2025 alle 18:05
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
vedi letture
Print