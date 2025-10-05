opo il successo dell’Inter per 4-1 sulla Cremonese, ai microfoni di Sky Sport Alessandro Costacurta ha analizzato il momento della squadra di Cristian Chivu, soffermandosi su alcuni protagonisti e sulla reazione del gruppo nerazzurro.

"C’erano dei giocatori sui quali nutrivo dei dubbi. Lo stesso Dimarco credo che abbia fatto una delle migliori partite sue all’Inter. Avevo domande su Bonny, l’ho visto sempre giocare bene ma non con questa capacità là davanti", ha spiegato l’ex difensore.

Costacurta ha poi sottolineato la forza del collettivo: "La Cremonese finora non aveva mai perso. Ci sono state tante risposte e questo vuol dire che l’allenatore può contare un po’ su tutti i giocatori della rosa".

Infine, un pensiero sul percorso dell’Inter dopo le difficoltà della passata stagione: "Avevo dubbi sulla ripresa dell’Inter dopo le due batoste della scorsa stagione, tra campionato e finale di Champions perse, difficili da superare. Ma sembra che siano tornati e soprattutto che siano tornati a divertirsi".